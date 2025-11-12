3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M macht am Abend Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 171,24 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 20:06 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze gewann die 3M-Aktie bis auf 171,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179.838 3M-Aktien umgesetzt.
Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 172,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 28,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,93 USD.
3M ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,52 Mrd. USD – ein Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,29 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2025 8,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur 3M-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient
Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
Analysen zu 3M Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2018
|3M Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|15.02.2018
|3M Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2018
|3M Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.2018
|3M Neutral
|UBS AG
|10.01.2018
|3M Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2018
|3M Neutral
|UBS AG
|10.01.2018
|3M Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2017
|3M Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.12.2016
|3M Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2015
|3M Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2018
|3M Underweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|16.12.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen