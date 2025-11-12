3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M macht am Abend Boden gut

So entwickelt sich 3M

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 171,24 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 20:06 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze gewann die 3M-Aktie bis auf 171,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179.838 3M-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 172,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 28,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,93 USD.

3M ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,52 Mrd. USD – ein Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,29 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2025 8,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient