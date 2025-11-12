DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.356 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
So entwickelt sich 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M macht am Abend Boden gut

12.11.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M macht am Abend Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von 3M. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 171,24 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
147,54 EUR 1,84 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 20:06 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze gewann die 3M-Aktie bis auf 171,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179.838 3M-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 172,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 28,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,93 USD.

3M ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,52 Mrd. USD – ein Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 6,29 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2025 8,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor einem Jahr verdient

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen