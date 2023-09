Aktie im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M präsentiert sich am Nachmittag fester

14.09.23 16:09 Uhr

Die Aktie von 3M zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 101,68 USD.

Das Papier von 3M konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 101,68 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die 3M-Aktie bei 101,99 USD. Bei 101,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.549 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 133,91 USD erreichte der Titel am 15.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 24,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Am 25.07.2023 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7.993,00 USD, gegenüber 8.702,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,15 Prozent präsentiert. Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2023 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur 3M-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in 3M angefallen Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes 3M-Investment eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in 3M gekostet

