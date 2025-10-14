3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend gesucht

3M im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von 3M. Zuletzt sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 152,95 USD zu.

Das Papier von 3M legte um 20:06 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 152,95 USD. Bei 153,67 USD erreichte die 3M-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,27 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 207.361 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 3M-Aktie 7,22 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 122,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die 3M-Aktie 24,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für 3M-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,61 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 USD belaufen.

3M gewährte am 18.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6,34 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,26 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der 3M-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,93 USD je Aktie.

