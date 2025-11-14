3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M büßt am Freitagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 167,82 USD.

Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 167,82 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die 3M-Aktie bis auf 167,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 65.744 3M-Aktien.

Bei 172,75 USD markierte der Titel am 25.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 2,94 Prozent Luft nach oben. Bei 122,58 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,93 USD. Im Vorjahr hatte 3M 3,61 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 21.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,52 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

3M wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Experten taxieren den 3M-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,04 USD je Aktie.

