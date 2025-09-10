3M Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von 3M

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 3M gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 155,94 USD.

Die 3M-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 155,94 USD abwärts. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 155,25 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 158,00 USD. Zuletzt wechselten 172.108 3M-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 164,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,94 USD. Im Vorjahr hatte 3M 3,61 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 18.07.2025. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,07 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 6,34 Mrd. USD gegenüber 6,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,92 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor einem Jahr abgeworfen