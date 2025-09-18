3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 3M. Zuletzt konnte die Aktie von 3M zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 155,59 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 155,59 USD zu. Die 3M-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 155,91 USD. Bei 155,91 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 475.551 3M-Aktien.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,41 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,58 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

Am 18.07.2025 hat 3M die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,34 USD. Im letzten Jahr hatte 3M einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der 3M-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht