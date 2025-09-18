DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.265 +0,3%Nas22.565 +0,4%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.683 +1,1%
Blick auf Aktienkurs

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zeigt sich am Abend gestärkt

19.09.25 20:24 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von 3M zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 155,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
130,80 EUR -0,80 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 155,97 USD zu. Die 3M-Aktie legte bis auf 156,11 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 536.259 3M-Aktien.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,15 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 122,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 21,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus.

Am 18.07.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 7,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

