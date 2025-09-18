3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zeigt sich am Abend gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 3M zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 155,97 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 155,97 USD zu. Die 3M-Aktie legte bis auf 156,11 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 536.259 3M-Aktien.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,15 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 122,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 21,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus.

Am 18.07.2025 legte 3M die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,34 Mrd. USD im Vergleich zu 6,26 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 7,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht