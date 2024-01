3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagnachmittag weit abgeschlagen

Kurs der 3M

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 9,7 Prozent auf 97,58 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die 3M-Aktie in der New York-Sitzung um 9,7 Prozent auf 97,58 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 3M-Aktie bisher bei 97,25 USD. Bei 99,77 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 512.812 3M-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,90 USD) erklomm das Papier am 24.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 12,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 24.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.020,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.619,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von 3M wird am 23.01.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 28.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,13 USD je 3M-Aktie.

