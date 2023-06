3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zieht am Freitagnachmittag an

Aktien in diesem Artikel 3M 91,98 EUR

0,58% Charts

News

Analysen

Um 15:53 Uhr stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 103,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 103,36 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 102,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 229.799 Stück.

Am 13.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2023 bei 92,40 USD. Mit einem Kursverlust von 10,54 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.04.2023 äußerte sich 3M zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,65 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.700,00 USD – eine Minderung von 12,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.829,00 USD eingefahren.

3M wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,62 USD je Aktie in den 3M-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat

NYSE-Wert 3M-Aktie gesucht: 3M kündigt weitere Stellenkürzungen an

US-Aktien: Entwicklung verschiedener Sektoren weist auf Ende des Bärenmarktes hin - Diese Aktien dürften für Anleger interessant werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M Co.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com