3M im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag gesucht

23.09.25 16:10 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 3M. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 157,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
130,14 EUR -0,24 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die 3M-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 157,30 USD zu. Kurzfristig markierte die 3M-Aktie bei 157,63 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,29 USD. Zuletzt wechselten 40.978 3M-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 4,26 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie.

Für 3M-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,94 USD ausgeschüttet werden.

Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 6,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,26 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 7,92 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
