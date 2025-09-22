3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M schiebt sich am Abend vor

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 156,03 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 156,03 USD. Kurzfristig markierte die 3M-Aktie bei 158,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 154,29 USD. Zuletzt wechselten via New York 149.530 3M-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 164,00 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 3M-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,58 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 3M-Aktie 21,44 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten 3M-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,61 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 18.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD gegenüber 2,07 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,34 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 7,92 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 3 Jahren eingebracht