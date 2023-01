3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagnachmittag im Ausverkauf

Das Papier von 3M gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 6,3 Prozent auf 106,36 EUR abwärts. Die 3M-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,00 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.942 3M-Aktien den Besitzer.

Bei 156,45 EUR erreichte der Titel am 25.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 32,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.10.2022 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,45 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 8.619,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.942,00 USD erwirtschaftet worden.

3M wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2022 10,18 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

