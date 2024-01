3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

3M im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Im New York-Handel kam die 3M-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 96,05 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der 3M-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 96,05 USD. In der Spitze gewann die 3M-Aktie bis auf 97,02 USD. Das bisherige Tagestief markierte 3M-Aktie bei 95,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 255.602 3M-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,85 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 85,35 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 11,14 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

3M ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 USD gegenüber 2,69 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.619,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.693,00 USD.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der 3M-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 28.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

