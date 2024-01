3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gewinnt am Mittwochmittag an Boden

So entwickelt sich 3M

Die Aktie von 3M gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die 3M-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 88,77 EUR.

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 88,77 EUR zu. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,90 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 88,80 EUR. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 35.615 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 80,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 9,83 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 23.01.2024. Es stand ein EPS von 2,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 2,69 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.693,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.619,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 28.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 3M-Aktie in Höhe von 9,79 USD im Jahr 2024 aus.

