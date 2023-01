3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag tiefer

Die 3M-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 105,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die 3M-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 105,04 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 106,18 EUR. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.542 Stück gehandelt.

Am 25.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 3M-Aktie mit einem Kursplus von 32,57 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 105,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2023). Abschläge von 0,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 24.01.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8.100,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.942,00 USD umgesetzt worden waren.

3M wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,85 USD je 3M-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

3M-Aktie an der NYSE mit Abgaben: 3M rechnet mit Umsatz- und Gewinnrückgang - Stellenkürzungen angekündigt

3M-Aktie büßt ein: 3M senkt erneut Prognose für das laufende Jahr

Erste Schätzungen: 3M öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M Co.

Bildquellen: Action Sports Photography / Shutterstock.com