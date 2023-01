3M Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken 3M am Mittwochvormittag ins Plus

Das Papier von 3M konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 106,18 EUR. In der Spitze gewann die 3M-Aktie bis auf 106,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 346 3M-Aktien umgesetzt.

Am 26.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 155,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 31,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2023 bei 105,68 EUR. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 0,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 24.01.2023 vor. Das EPS belief sich auf 2,28 USD gegenüber 2,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 8.100,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3M 8.942,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von 3M veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,22 USD je 3M-Aktie belaufen.

