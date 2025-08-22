DAX24.330 -0,1%ESt505.472 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.431 -0,4%Nas21.517 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1703 -0,2%Öl68,56 +1,1%Gold3.373 ±0,0%
Notierung im Blick

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Montagnachmittag tiefer

25.08.25 16:10 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von 3M gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 157,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
134,48 EUR -0,64 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,9 Prozent auf 157,22 USD. Die 3M-Aktie sank bis auf 157,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 37.199 3M-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 164,00 USD an. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 4,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD. Mit Abgaben von 22,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass 3M-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,94 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete 3M 3,61 USD aus.

Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte 3M 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,26 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

3M wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,92 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen