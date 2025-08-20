3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Montagabend mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 156,24 USD.

Das Papier von 3M befand sich um 20:04 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 156,24 USD ab. Das Tagestief markierte die 3M-Aktie bei 156,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 157,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.491 3M-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 164,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 3M-Aktie somit 4,73 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 122,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,54 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 18.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 6,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,26 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

