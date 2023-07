3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M zieht am Vormittag deutlich an

Kurs der 3M

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von 3M. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 5,3 Prozent auf 109,79 USD zu.

Um 22:15 Uhr wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 109,79 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die 3M-Aktie sogar auf 110,41 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,73 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 14.000 3M-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,24 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,07 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.07.2023 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.993,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.829,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2023 8,62 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

