DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Blick auf 3M-Kurs

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagabend mit Abschlägen

26.08.25 20:24 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von 3M. Zuletzt fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 155,62 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
133,62 EUR -0,58 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 155,62 USD ab. In der Spitze büßte die 3M-Aktie bis auf 154,89 USD ein. Bei 155,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 87.574 3M-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 5,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 26,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 18.07.2025 vor. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 7,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen