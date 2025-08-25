3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Dienstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von 3M. Zuletzt fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 155,62 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 20:05 Uhr fiel die 3M-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 155,62 USD ab. In der Spitze büßte die 3M-Aktie bis auf 154,89 USD ein. Bei 155,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 87.574 3M-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 164,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 5,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Derzeit notiert die 3M-Aktie damit 26,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,94 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 18.07.2025 vor. 3M hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Mrd. USD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 28.10.2025 gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 7,92 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur 3M-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 3 Jahren verdient
Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
Analysen zu 3M Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.04.2018
|3M Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|15.02.2018
|3M Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2018
|3M Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.2018
|3M Neutral
|UBS AG
|10.01.2018
|3M Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2018
|3M Neutral
|UBS AG
|10.01.2018
|3M Hold
|Deutsche Bank AG
|25.10.2017
|3M Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.12.2016
|3M Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2015
|3M Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.2018
|3M Underweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|16.12.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2015
|3M Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen