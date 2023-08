3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 3M-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 105,41 USD abwärts.

Um 15:51 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 105,41 USD. In der Spitze büßte die 3M-Aktie bis auf 105,01 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 105,49 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.913 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 133,91 USD erreichte der Titel am 15.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,40 USD. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Abschläge von 12,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat 3M mit einem Umsatz von insgesamt 7.993,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.702,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,15 Prozent verringert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von 3M wird am 24.10.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,89 USD je Aktie belaufen.

