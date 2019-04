3M patzt im 1. Quartal und will 2.000 Jobs streichen - Kurseinbruch

NEW YORK (Dow Jones)--Hiobsbotschaften von 3M schicken die Aktie des Konsumgüterherstellers am Donnerstag im vorbörslichen Handel in den USA auf Talfahrt. Sie verliert rund 8,3 Prozent.

Der Unternehmen hat sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten verfehlt. Für das Gesamtjahr ist die 3M Co nun pessimistischer. Zudem startet das Unternehmen eine Restrukturierung, die mit dem Abbau von 2.000 Stellen einhergeht.

Das Nettoergebnis belief sich den Angaben zufolge im ersten Quartal auf 891 Millionen nach 602 Millionen US-Dollar, je Aktie waren es 1,51 nach 0,98 Dollar. Bereinigt um Sonderposten verdiente der Konzern aus St. Paul 2,23 nach 2,50 Dollar je Anteil. Laut Factset hatten Analysten nur einen minimalen Rückgang auf 2,49 Dollar erwartet. Der Umsatz sank um 5 Prozent auf 7,86 Milliarden Dollar und fiel damit ebenfalls geringer aus als die am Markt prognostizierten 8,03 Milliarden.

Im Geschäftsfeld Industrie sackte der Umsatz um 6,6 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar, Analysten sahen hier 3,1 Milliarden Dollar. Für die Sparte Safety and Graphics meldete 3M ein Minus von 4,2 Prozent auf 1,7 Milliarden gegenüber einer Konsensschätzung von 1,77 Milliarden. Health Care konnte den Umsatz mit 1,5 Milliarden in etwa halten, schnitt aber auch etwas schlechter als erwartet ab.

3M steuert nun mit einer Restrukturierung gegen. Dabei werden auch 2.000 Positionen gestrichen. Der Konzern erhofft sich Einsparungen von 225 bis 250 Millionen Dollar pro Jahr. Die Erwartung an 2019 wurde deutlich zurückgeschraubt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird nun bei 9,25 bis 9,75 Dollar gesehen, bisher lag die Messlatte bei 10,45 bis 10,90 Dollar. "Wir sahen uns weiterhin mit ungünstigeren Bedingungen in wichtigen Endmärkten konfrontiert, die sich sowohl auf das organische Wachstum als auch auf die Margen auswirkten, und auch unser operatives Geschäft blieb hinter den Erwartungen zurück, die wir an uns selbst gestellt hatten", sagte CEO Mike Roman.

April 25, 2019 07:08 ET (11:08 GMT)