3M: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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3M veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,68 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 9,22 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,97 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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