3M schüttet Dividende für das zweite Quartal aus

Der amerikanische Industriekonzern 3M Co. (ISIN: US88579Y1010, NYSE: MMM) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,50 US-Dollar ausschütten. Die Auszahlung für das zweite Quartal erfolgt am 12. Juni 2023 (Record day: 19. Mai 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 6,00 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 100,80 US-Dollar bei 5,95 Prozent (Stand: 9. Mai 2023).

Im Februar 2023 erhöhte 3M seine Quartalsdividende um 0,7 Prozent. Es war die 65. jährliche Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge. Das Unternehmen aus St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota zahlt seit über 100 Jahren ununterbrochen eine Dividende an seine Aktionäre.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 8,03 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,83 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettoertrag von 976 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,3 Mrd. US-Dollar). Der Konzern kündigte am 25. April 2023 neben den Zahlen zum ersten Quartal auch Restrukturierungsmaßnahmen an, die unter anderem den Abbau von 6.000 Arbeitsplätzen zur Folge haben. Für das Jahr 2023 wird ein Gewinn je Aktie auf bereinigter Basis in der Spanne von 8,50 bis 9,00 US-Dollar erwartet (2022 auf vergleichbarer Basis: 9,88 US-Dollar). Zu den Kernprodukten des Mischkonzerns zählen die Marken Post-It und Scotch. Es werden über 90.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Aktie ist im Dow-Jones-Index gelistet.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 15,94 Prozent im Minus (Stand: 9. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 56,46 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de