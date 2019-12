3M verkauft Geschäftssparte für 650 Mio Dollar an Altaris Capital

Der Mischkonzern 3M gibt sein Arzneimittelliefergeschäft nahezu komplett an eine Tochtergesellschaft der Private-Equity-Firma Altaris Capital Partners ab. Das Unternehmen zahle rund 650 Millionen US-Dollar, und zwar bar und in Form von verzinslichen Papieren. Zudem erhalte 3M einen Anteil von 17 Prozent an dem Geschäft, das auf einen jährlichen Umsatz von etwa 380 Millionen Dollar kommt.

3M erwartet aus dem Verkauf, der in der ersten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen werden soll, einen Gewinn von 45 bis 50 Cent je Aktie.

Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)