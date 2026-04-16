DAX24.576 +0,7%Est506.006 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 +1,3%Nas24.404 -0,3%Bitcoin65.108 +1,1%Euro1,1760 -0,2%Öl94,68 +0,9%Gold4.782 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt über 24.500-Punkte -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- UnitedHealth, AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
UnitedHealth reagiert mit Kurssprung auf Bilanzvorlage: Zahlen fallen besser aus als erhofft UnitedHealth reagiert mit Kurssprung auf Bilanzvorlage: Zahlen fallen besser aus als erhofft
Institutionelle Bitcoin-Reserven wachsen rasant: Strategy verschafft sich klaren Vorsprung Institutionelle Bitcoin-Reserven wachsen rasant: Strategy verschafft sich klaren Vorsprung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

3U Holding: Höhere operative Profitabilität erwartet

21.04.26 11:54 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
3U HOLDING AG
1,19 EUR 0,03 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG die im November angepasste Guidance aufgrund eines anhaltend schwachen Marktumfelds im größten Segment SHK nicht vollständig erreicht. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.
Nach Analystenaussage erwarte das Management durch das margenstarke ITK-Segment, den gestarteten Aufbau einer konzernweiten KI-Plattform, die nach Abschluss des Repowerings beim Windpark Langendorf nun erheblich ausgebauten Erzeugerkapazitäten im cashflow-starken Segment Erneuerbare Energien sowie durch die Restrukturierungsmaßnahmen ab 2026 wieder deutlich verbesserte Ergebnisse. In der Folge gehe [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Nachrichten zu 3U HOLDING AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu 3U HOLDING AG

DatumRatingAnalyst
11:593U KaufenGSC Research GmbH
16.04.20263U HaltenSMC Research
16.03.20263U HaltenSMC Research
18.11.20253U KaufenGSC Research GmbH
13.11.20253U KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
11:593U KaufenGSC Research GmbH
18.11.20253U KaufenGSC Research GmbH
13.11.20253U KaufenSMC Research
06.11.20253U KaufenSMC Research
01.09.20253U KaufenGSC Research GmbH
DatumRatingAnalyst
16.04.20263U HaltenSMC Research
16.03.20263U HaltenSMC Research
13.06.20233U HaltenGSC Research GmbH
13.04.20233U HaltenGSC Research GmbH
26.11.20213U HaltenGSC Research GmbH
DatumRatingAnalyst
09.04.20213U VerkaufenGSC Research GmbH
20.06.20053U TELECOM UnderperformerSES Research
13.05.20053U TELECOM: UnderperformerSES Research
16.03.20053U TELECOM: UnderperformerSES Research
03.02.20053U TELECOM: UnderperformerSES Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3U HOLDING AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen