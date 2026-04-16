3U Holding: Höhere operative Profitabilität erwartet

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG die im November angepasste Guidance aufgrund eines anhaltend schwachen Marktumfelds im größten Segment SHK nicht vollständig erreicht. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage erwarte das Management durch das margenstarke ITK-Segment, den gestarteten Aufbau einer konzernweiten KI-Plattform, die nach Abschluss des Repowerings beim Windpark Langendorf nun erheblich ausgebauten Erzeugerkapazitäten im cashflow-starken Segment Erneuerbare Energien sowie durch die Restrukturierungsmaßnahmen ab 2026 wieder deutlich verbesserte Ergebnisse. In der Folge gehe [...]

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