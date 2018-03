3U Holding will mehr Dividende auszahlen

Die 3U Holding AG (ISIN: DE0005167902) will ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 0,02 Euro je Aktie auszahlen. Im Vorjahr wurden 0,01 Euro ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 1,20 Euro 1,67 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 3. Mai 2018 in Marburg statt.

3U steigerte im Jahr 2017 den Umsatz um 7 Prozent auf 46,9 Mio. Euro. Der Betriebsgewinn (EBITDA) kletterte um 42 Prozent auf 6,7 Mio. Euro und das Konzernergebnis stieg um 65 Prozent auf 1,1 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3 Cent (Vorjahr: 2 Cent).

Die Firma rechnet für das Geschäftsjahr 2018 im Konzern mit Umsätzen zwischen 46 Mio. Euro und 50 Mio. Euro, einem EBITDA zwischen 6,5 Mio. Euro und 8,5 Mio. Euro sowie einem Konzernergebnis zwischen 1,0 Mio. Euro und 2,0 Mio. Euro.

Die ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche stammende Firma ist heute in den Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) tätig. Die Firma mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet.

Redaktion MyDividends.de