EU-Parlament stimmt für schärfere CO2-Limits bei Autos

Die Abgeordneten in Straßburg stimmten am Mittwoch mehrheitlich dafür, dass neue Fahrzeuge im Jahr 2030 im Schnitt 40 Prozent weniger Kohlendioxid (CO2) ausstoßen sollen als sie es 2021 noch dürfen. Betroffen ist vor allem die deutsche Autoindustrie, die wie kaum eine andere auf große und PS-starke Fahrzeuge setzt.

Endgültig sind die strengeren Auflagen, die auch für Lieferwagen gelten sollen, aber noch nicht. Die Abgeordneten haben mit dem Votum die Position des Parlaments für die entscheidenden Verhandlungen mit den Mitgliedsländern und der Kommission bestimmt. Letztere schlug Ende vorigen Jahres eine Verschärfung der CO2-Limits um 30 Prozent vor. Deutschland schloß sich dem Brüsseler Kurs jüngst an, nachdem das Umweltministerium in Berlin seine Forderung nach strengeren Höchstwerten aufgegeben hatte.

Die Mitgliedsländer steuern in dem Prozess - im EU-Deutsch Trilog genannt - auf einen Kompromissvorschlag der österreichischen Ratspräsidentschaft von 35 Prozent Herabsetzung zu. Eine Gruppe mit Frankreich an der Spitze sprach sich für ein Ziel von 40 Prozent aus, während vor allem osteuropäische Staaten sich gegen radikale Limits sträubten. Entscheiden über die gemeinsame Haltung für die weiteren Verhandlungen werden die EU-Umweltminister auf einem Treffen am 9. Oktober. Österreich will das Gesetzesvorhaben bis zum Jahreswechsel abschließen.

Generell geht es bei der geplanten Verschärfung nicht um härtere Emissionslimits für einzelne Fahrzeugmodelle, sondern um den durchschnittlichen CO2-Ausstoß der gesamten Flotte eines Herstellers. Bei Überschreitungen sollen auf die Autobauer Strafen zukommen.

Straßburg (Reuters)

