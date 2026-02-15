4C Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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4C Group Registered stellte am 09.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,37 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 4C Group Registered -0,230 SEK je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 95,4 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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