4C Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

10.07.26 06:35 Uhr

4C Group Registered stellte am 09.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,37 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 4C Group Registered -0,230 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 95,4 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net