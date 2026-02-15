DAX 25.118 +0,9%ESt50 6.284 +1,3%MSCI World 4.851 +0,8%Top 10 Crypto 8,26 +0,9%Nas 26.207 +1,3%Bitcoin 55.998 +1,2%Euro 1,1440 +0,1%Öl 76,5 +0,8%Gold 4.116 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

4C Group Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
4C Group AB Registered Shs
0.85 EUR 0.04 EUR 4.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

4C Group Registered stellte am 09.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,37 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 4C Group Registered -0,230 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 95,4 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle 4C Group Registered Aktie News

Werbung

4C Group Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 4C Group Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.