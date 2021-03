5 SPARFORDERUNGEN des Steuerzahlerbundes an die Regierung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund der Steuerzahler hat die Ausgaben des Bundeshaushaltes auf den Prüfstand gestellt und sieht eine Reihe von ihnen kritisch. Laufende Einsparmöglichkeiten sieht der Steuerzahlerbund in seiner "Aktion Frühjahrsputz 2021" insbesondere in 5 Fällen von Förderprogrammen und Subventionen aus dem Bundeshaushalt:

1. Teure Politik-Beratung

Der Steuerzahlerbund moniert einen in seinen Augen "beunruhigenden Trend": Die Ministerien setzten immer weniger auf das Know-how des eigenen Personals und ließen sich stattdessen von externen Firmen und Kanzleien für viel Steuergeld beraten. Das soll nicht länger so sein, fordert die Organisation: "Die staatliche Verwaltung muss grundsätzlich in der Lage sein, ihre Kernaufgaben selbstständig wahrzunehmen." Bei komplexen Sachverhalten könnten Beratungsunternehmen durchaus Unterstützung leisten. Doch leider beauftrage die Regierung "externe Berater nicht nur in einzelnen Fällen, sondern flächendeckend und teils sogar für staatliche Kernaufgaben."

Einerseits werde dadurch politische Verantwortung auf Dritte abgewälzt und andererseits die Qualifikation der eigenen Mitarbeiter geringgeschätzt. "Ziel muss sein, dass die Ministerien ihr hauseigenes Know-how wieder viel stärker nutzen." Offiziell gebe die Regierung ihre Beraterausgaben mit 181 Millionen Euro für 2018 und 296 Millionen für 2019 an, für 2020 dürften vermutlich sogar mehr als 400 Millionen Euro zu Buche schlagen. Unter Einbeziehung von Forschungsaufträgen und wissenschaftlichen Gutachten lägen die Ausgaben aber für 2017 und 2018 insgesamt bei 1,4 Milliarden Euro.

2. Pläne für neuen Regierungsflughafen

Der Bund der Steuerzahler kritisiert, dass ein neues Regierungsterminal am Hauptstadtflughafen gebaut werden soll, obwohl ein 70 Millionen Euro teurer Terminalneubau am Rande des neuen Flughafens BER in Schönefeld erst seit wenigen Monaten in Betrieb ist. Der Neubau solle repräsentativer und damit auch teurer werden. "Dieser Bau wird offiziell mindestens 350 Millionen Euro kosten und soll ab 2032 betriebsfertig sein." Der Endpreis werde vermutlich deutlich höher liegen.

"Diese Pläne für den neuen Regierungsflughafen müssen ad acta gelegt werden", verlangte der Steuerzahlerbund. Neues Ziel müsse eine bedarfsgerechte Erweiterung des nagelneuen Bestands-Terminals sein. "Dadurch lässt sich viel Geld sparen - schon allein deshalb, damit das luxuriöse Hin- und Her der Flugbereitschaft schneller ein Ende findet", mahnte der Verband.

3. Subventionen für Jachten

Warum das Bundeswirtschaftsministerium ein leistungsstarkes Industriekonsortium bei der Entwicklung von konkreten Produktinnovationen für Jachten subventioniert, erschließt sich dem Bund der Steuerzahler nicht. Mehr als 3,3 Millionen Euro erhielten die beteiligten sieben Projekt-Unternehmen noch bis Ende 2021 aus dem Bundeshaushalt, obwohl genau solche Entwicklungen im betriebswirtschaftlichen Eigeninteresse der Unternehmen lägen, um ihre Geschäftsmodelle und künftigen Gewinne zu festigen. "Dies müssen die Unternehmen selbst verantworten und leisten - ohne Zutun des Steuerzahlers", monierte der Steuerzahlerbund.

Hintergrund sind Forschungen an neuen Beschichtungssystemen für Schiffsrümpfe. Statt konventioneller Anstriche und Spachtelsysteme sollten künftig Sprühschäume zum Einsatz kommen, die deutliche Qualitätsvorteile und eine längere Lebensdauer hätten und leicht auf große maritime Konstruktionen aufgetragen werden könnten - auch automatisiert durch Roboter. Solche Innovationen gehörten zum Kerngeschäft der deutschen Industrie.

4. Teure Navigations-App für Ministerien

Das Bundeswirtschaftsministerium wird auch kritisiert, weil es die Neuverschuldung zum Beispiel für ein neues "Indoor Navigationssystem" nutze - ein Wegeleitsystem im Ministeriumsgebäude. Dieses werde technisch so präpariert, dass sich Besucher und Beschäftigte per App präzise im Haus orientieren können. Kostenpunkt: 500.000 Euro. Auch schwebe dem Ministerium eine spätere Übertragung der App-Technik auf andere Liegenschaften vor. Der Steuerzahlerbund fragt sich nach eigenen Angaben allerdings: Wo ist der Bezug zur Corona-Krise, die die Basis für eine solche Schuldenfinanzierung ist? "Wir halten die teuren Navi-Pläne mitten in der Krise für einen Irrweg."

5. Munition mit Schulden finanziert

Die Steuerzahlervertreter monieren auch, dass für die Bundeswehr 2021 zusätzliche 80 Millionen Euro und 2022 sogar weitere 110 Millionen Euro für Munitionskäufe zur Verfügung stehen sollen. Vor allem handele es sich um Handwaffenmunition, aber auch um Munition für den Kampfpanzer "Leopard" und den Schützenpanzer "Puma" oder um Munition zum Selbstschutz verschiedener Luftfahrzeuge.

Doch "sollte ein Bedarf an so viel Munition angezweifelt werden" - sonst wäre ein bedarfsorientierter Munitionskauf im regulären Haushaltsverfahren mit Sicherheit berücksichtigt und mit Steuermitteln gegenfinanziert worden, nicht aber über eine kurzfristige On-Top-Finanzierung mit neuen Schulden. Damit ist für den Bund der Steuerzahler klar: "Die Aufmunitionierung der Bundeswehrlager im Umfang von knapp 200 Mio. Euro ist politisch motiviert, um unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung Vorräte im großen Stil zu schaffen."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 06:00 ET (10:00 GMT)