Deutsche Telekom-Aktie: Morningstar vergibt Bestnote und sieht deutliches Aufwärtspotenzial

5-Sterne-Bewertung

11:55

Ein US-Analysehaus vergibt der Deutsche Telekom-Aktie ausgerechnet nach Kursverlusten seine Bestnote, und die Begründung hat es in sich.

• Morningstar hat das Rating für die US-Papiere der Deutschen Telekom auf fünf Sterne angehoben, da die Aktie nach Kursverlusten unter ihrem fairen Wert von 44 US-Dollar liegt.

Morningstar hebt sein Rating für US-Papiere der Deutschem Telekom an

Kurs weiterhin in der Nähe seines 52-Wochen-Tiefs

Analysten-Konsens sieht weiteres Potenzial

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Die US-Papiere der Deutschen TelekomDTEGY gehandelte Aktie in der laufenden Woche von vier auf fünf Sterne an. Mit dem gestrigen Schlusskurs an der US-OTC-Börse von 29,03 US-Dollar notiert das Papier nach Einschätzung der Analysten rund 50 Prozent unter seinem fairen Wert von 44 US-Dollar, bei einer Unsicherheitseinstufung von Medium.

Warum Morningstar zur Bestnote greift

Ausschlaggebend für die Hochstufung ist vor allem die Kursschwäche der vergangenen Monate. Über drei Monate hat die Aktie rund 20 Prozent verloren, auf 12-Monats-Sicht summiert sich das Minus auf ebenfalls rund ein Fünftel. Morningstar bewertet die Deutsche Telekom weiterhin mit einem schmalen wirtschaftlichen Burggraben und sieht in der Bewertungslücke Potenzial für konservative Anleger. Ein 5-Sterne-Rating bedeutet dabei nicht automatisch eine Kaufempfehlung, sondern lediglich, dass der Markt die Aktie nach Ansicht der Analysten deutlich zu niedrig einpreist.

Kurs kämpft sich vom Jahrestief zurück

Bei den im DAX gelisteten Aktien lässt sich eine ähnliche Bewegung erkennen. Erst am 30. Juni 2026 war die Aktie mit 23,53 Euro auf ihr 52-Wochen-Tief gefallen, während das Jahreshoch bei 34,36 Euro vom 27. Februar 2026 weiterhin deutlich entfernt liegt. Gestützt wird das aktuelle Kursniveau von einem laufenden Aktienrückkauf: Allein Ende Juni erwarb der Konzern über die Börse XETRA 727.344 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von knapp 24,79 Euro, seit dem Programmstart im April kamen so rund 19,3 Millionen Aktien zusammen.

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Analysten sehen mehr Potenzial als der Markt

Der Analystenkonses traut auch den auf XETRA-gehandelten Papieren mehr zu als der aktuelle Kurs zeigt: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,19 Euro. Barclays senkte sein Kursziel Anfang Juli zwar von 39,50 auf 36,50 Euro, beließ die Einstufung aber bei Overweight und sieht damit weiterhin ein Aufwärtspotenzial von rund 45 Prozent. Die Bank begründete den Schritt mit einem schwierigeren Wettbewerbsumfeld in den USA und mit Risiken durch Satelliten-Konkurrenz im Breitbandgeschäft, hält das aktuelle Kursniveau aber für zu pessimistisch.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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