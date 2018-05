5 Sterne und Lega erwarten baldige Regierungsbildung in Italien

Rom (Reuters) - In Italien zeichnet sich ein Ende der Hängepartie um die Regierungsbildung ab.

Die rechtsextreme Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung erklärten am Donnerstag nach einem Treffen ihrer Vorsitzenden Matteo Salvini und Luigi Di Maio, sie hätten in ihren Sondierungen erhebliche Fortschritte gemacht und hofften, die Gespräche in Kürze erfolgreich abschließen zu können.

Am Mittwoch hatte der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi mit dem Verzicht auf eine Beteiligung seiner Forza Italia an einer neuen Regierung den Weg für ein Bündnis aus Lega und 5 Sterne frei gemacht. Forza Italia und die Lega hatten für die Parlamentswahl im März eine Allianz gebildet und wurden stärkste Kraft. Allerdings reichte es weder für sie noch für die 5 Sterne, die stärkste Einzelpartei wurden, für eine Alleinregierung. 5-Sterne-Chef Di Maio hatte eine Regierungsbeteiligung der Forza Italia aber kategorisch abgelehnt.