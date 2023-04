Telekom-Aktie steigt: Telekom hält nun Mehrheit an T-Mobile US

"Wir haben die Mehrheit an der T-Mobile US erreicht", sagte Tim Höttges bei der Hauptversammlung des DAX -Konzerns. Die Beteiligung an T-Mobile US habe nach dem Zusammenschluss mit Sprint vor drei Jahren bei 43 Prozent gelegen, teilte die Deutsche Telekom mit. Sie liege Stand heute bei rund 50,2 Prozent. Das Erlangen der Mehrheit sei seit dem Kapitalmarkttag 2021 erklärtes Ziel der Telekom gewesen.

Via XETRA gewinnt die Telekom-Aktie zeitweise 1,43 Prozent auf 22,70 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com