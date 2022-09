Ströer-Aktie dennoch schwächer: Ströer verkündet erstmals Aktienrückkaufprogramm

Der im MDAX notierte Konzern kündigte an, vom 3. Oktober 2022 bis spätestens 30. April 2023 für insgesamt bis zu 50 Millionen Euro eigene Aktien über den XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zu erwerben.

Die Ströer SE & Co. KGaA hatte sich das Rückkaufprogramm von ihrer Hauptversammlung am 4. November 2020 absegnen lassen. Das Unternehmen erklärte in der Mitteilung am Mittwoch, die "Capital Allocation Strategy" nun um das Element des Aktienrückkaufs zu erweitern.

Dennoch sinkt die Ströer-Aktie im schwachen XETRA-Markt um 2,27 Prozent auf 34,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: STRÖER