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50-Tage-Linie unterschritten

Allianz-Aktie verliert im DAX an Boden: Droht weiterer Druck?

Allianz-Aktie verliert im DAX an Boden: Droht weiterer Druck?

Die Allianz-Aktie zählte am Dienstag zu den schwächeren DAX-Werten, nachdem sie zuvor unter ihren 50-Tage-Durchschnitt gerutscht war.

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436.60 EUR -6.90 EUR -1.56 %
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  • Allianz-Aktie gerät im DAX ins Hintertreffen und testet Unterstützungszonen
  • Rückkaufprogramm und mögliche AA-Übernahme sorgen weiter für Gesprächsstoff
  • Analysten bleiben gespalten mit weit auseinanderliegenden Kurszielen
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Die Allianz-Aktie hat sich am Dienstag unter die schwächeren Werte im DAX eingereiht und verlor auf XETRA zuletzt 1,82 Prozent auf 437 Euro und damit unter 438,62 Euro gerutscht, die derzeit geltende 50-Tage-Linie. Auslöser waren dabei unter anderem steigende Ölpreise und die Erwartung einer länger restriktiven US-Geldpolitik, gepaart mit einer zunehmenden Vorsicht unter Anlegern. Doch wirft das tatsächlich die Frage nach der Stabilität des seit Juni laufenden Aufwärtstrends auf?

Rückzug unter den 50-Tage-Durchschnitt vs. operative Stärke

Nach dem Rekordhoch von 454,60 Euro Anfang September hatte die Allianz-Aktie eine Korrektur begonnen, deren Ausmaß sich allerdings mit einem aktuellen Rückgang um rund vier Prozent in Grenzen hält.

Operativ zeigt sich der Versicherer, dessen Geschäft Schaden- und Unfallversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Vermögensverwaltung umfasst, robust: Für das erste Halbjahr 2026 meldete Allianz ein operatives Ergebnis von 9,4 Milliarden Euro, ein Plus von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie einen bereinigten Periodenüberschuss von 6,4 Milliarden Euro. Die Solvency-II-Quote verbesserte sich auf 225 Prozent, das Management bekräftigte das Jahresziel von 17,4 Milliarden Euro operativem Ergebnis mit einer Toleranz von einer Milliarde Euro.

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Zusätzlich unterstützt wird der Kurs vom laufenden Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro, das seit dem 13. März läuft und spätestens Ende 2026 abgeschlossen sein soll. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine mögliche Übernahme des britischen Pannendienstes AA im Volumen von rund 5 Milliarden Pfund, die laut Presseberichten geprüft, aber weiterhin unbestätigt wird.

Allianz-Aktie: Analystenbild bleibt gespalten

Experten sind sich bei der Aktie des Versicherungsriesen dabei überraschend uneinig. Während zuletzt die DZ Bank eine Kaufempfehlung ausgegeben und das Kursziel von 486 auf 495 Euro angehoben hat, bleibt Barclays bei einer "Underweight"-Bewertung und hat das Kursziel bei 353 Euro festgezurrt. Hold bewertet unter anderem Jefferies die Aktie: Das Analysehaus hat ein Kursziel von 325 Euro vergeben.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Luciavonu / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
18.09.26 Allianz Kaufen DZ BANK
04.09.26 Allianz Underweight Barclays Capital
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.

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