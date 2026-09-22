Allianz-Aktie verliert im DAX an Boden: Droht weiterer Druck?

50-Tage-Linie unterschritten

22.09.26 12:03 Uhr

Die Allianz-Aktie zählte am Dienstag zu den schwächeren DAX-Werten, nachdem sie zuvor unter ihren 50-Tage-Durchschnitt gerutscht war.

• Analysten sind uneinig bezüglich der Aktie, mit Kurszielen zwischen 325 und 495 Euro, was die Unsicherheit am Markt widerspiegelt.

• Operativ zeigt sich der Versicherer stark, mit einem Halbjahresergebnis von 9,4 Milliarden Euro und einem laufenden Aktienrückkaufprogramm sowie einer möglichen Übernahme des britischen Pannendienstes AA.

• Die Allianz-Aktie ist im DAX abgestürzt und testet Unterstützungszonen, nachdem sie unter die 50-Tage-Linie gefallen ist, beeinflusst durch steigende Ölpreise und US-Geldpolitik.

Allianz-Aktie gerät im DAX ins Hintertreffen und testet Unterstützungszonen

Rückkaufprogramm und mögliche AA-Übernahme sorgen weiter für Gesprächsstoff

Analysten bleiben gespalten mit weit auseinanderliegenden Kurszielen

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Die Allianz-Aktie hat sich am Dienstag unter die schwächeren Werte im DAX eingereiht und verlor auf XETRA zuletzt 1,82 Prozent auf 437 Euro und damit unter 438,62 Euro gerutscht, die derzeit geltende 50-Tage-Linie. Auslöser waren dabei unter anderem steigende Ölpreise und die Erwartung einer länger restriktiven US-Geldpolitik , gepaart mit einer zunehmenden Vorsicht unter Anlegern. Doch wirft das tatsächlich die Frage nach der Stabilität des seit Juni laufenden Aufwärtstrends auf?

Rückzug unter den 50-Tage-Durchschnitt vs. operative Stärke

Nach dem Rekordhoch von 454,60 Euro Anfang September hatte die Allianz-Aktie eine Korrektur begonnen, deren Ausmaß sich allerdings mit einem aktuellen Rückgang um rund vier Prozent in Grenzen hält.

Operativ zeigt sich der Versicherer, dessen Geschäft Schaden- und Unfallversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Vermögensverwaltung umfasst, robust: Für das erste Halbjahr 2026 meldete Allianz ein operatives Ergebnis von 9,4 Milliarden Euro, ein Plus von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie einen bereinigten Periodenüberschuss von 6,4 Milliarden Euro. Die Solvency-II-Quote verbesserte sich auf 225 Prozent, das Management bekräftigte das Jahresziel von 17,4 Milliarden Euro operativem Ergebnis mit einer Toleranz von einer Milliarde Euro.

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Zusätzlich unterstützt wird der Kurs vom laufenden Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro, das seit dem 13. März läuft und spätestens Ende 2026 abgeschlossen sein soll. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt eine mögliche Übernahme des britischen Pannendienstes AA im Volumen von rund 5 Milliarden Pfund, die laut Presseberichten geprüft, aber weiterhin unbestätigt wird.

Allianz-Aktie: Analystenbild bleibt gespalten

Experten sind sich bei der Aktie des Versicherungsriesen dabei überraschend uneinig. Während zuletzt die DZ Bank eine Kaufempfehlung ausgegeben und das Kursziel von 486 auf 495 Euro angehoben hat, bleibt Barclays bei einer "Underweight"-Bewertung und hat das Kursziel bei 353 Euro festgezurrt. Hold bewertet unter anderem Jefferies die Aktie: Das Analysehaus hat ein Kursziel von 325 Euro vergeben.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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