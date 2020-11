500.000 Lufthansa-Kunden warten noch auf Ticket-Erstattungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa macht Fortschritte in ihrem Bemühen, den Berg offener Ticketerstattungen abzubauen. Aktuell sind noch rund 500.000 Fälle offen, sagte ein Konzernsprecher dem Tagesspiegel. Dabei geht es den Angaben zufolge um etwa 200 Millionen Euro.

Seit Ausbruch der Corona-Krise mussten auch die Airlines der Lufthansa-Gruppe Millionen Flüge und damit Tickets stornieren. Insgesamt haben die Töchter Eurowings, Germanwings, Austrian, Swiss, Brussels und Edelweiss im laufenden Jahr bereits über 3,5 Milliarden Euro an mehr als 8,4 Millionen Kunden erstattet, wie der Konzern der Zeitung auf Anfrage mitteilte. Nach EU-Recht müssen Airlines ihren Kunden eigentlich innerhalb von sieben Tagen das Geld für stornierte Tickets zurückzahlen. Verbraucherschützer kritisierten den Konzern, weil er seinen Kunden nur schleppend und mit großer Verzögerung Geld für Tickets ersetzt habe.

Nach den neuerlichen Reisewarnungen sei die Lufthansa auch aktuell gezwungen, ihre Flugpläne zu ändern, was zu neuen Flugstreichungen führe, so die Zeitung. "Die damit verbundenen Erstattungsanträge werden so schnell wie möglich bearbeitet", versicherte der Lufthansa-Sprecher dem Tagesspiegel. Die Zahl der offenen Erstattungsanträge werde sich weiter "dynamisch" entwickeln und in den kommenden Wochen weiter abnehmen, aber nicht gänzlich null erreichen.

