50Hertz mahnt neue Diskussion über Strommarktreform an

FRANKFURT (Dow Jones)--50Hertz hält angesichts der neuen deutschen und europäischen Klimaschutzziele eine neue Diskussion über die Reform des Strommarktes für notwendig. Auch eine Entschlackung von Genehmigungsverfahren für ein Klimaneutralitätsnetz 2045 müsse dringend erfolgen, so der Berliner Übertragungsnetzbetreiber. Das Vorziehen des Klimaneutralitätsziels ist ein "Gamechanger", sagte CEO Stefan Kapferer in einer Online-Pressekonferenz am Freitag.

Nach Ansicht von Kapferer ist ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien in Verbindung mit einem starken Ausbau der Übertragungsnetzinfrastruktur erforderlich, um den künftigen Strombedarf decken zu können. Dies sei jedoch nur möglich, wenn der Bau nicht durch bürokratische Verfahren gebremst wird. 50Hertz fordert eine "klare Priorisierung von Vorhaben durch Politik und Behörden".

Regelbare Kraftwerke werden weiter gebraucht

Auch die Frage der "Backup-Kapazitäten" stelle sich weiter, so Kapferer. Mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohleverstromung verliere Deutschland mehr als 50 Gigawatt gesicherte und regelbare Leistung. Es sei fraglich, ob das jetzige Marktsystem ausreichend Anreize setze für Investitionen, die zur Gewährleistung von Versorgungssicherheit in wind- und sonnenschwachen Zeiten gebraucht werden. Derzeit seien nur wenige Kraftwerke im Bau, die mit Erdgas oder grünen Methan betrieben werden können.

Eine von 50Hertz in Auftrag gegebene Studie beim Beratungsunternehmen Consentec, in dem die Wirkung unterschiedlicher Kapazitätsmechanismen auf Endverbraucherpreise untersucht wurde, zeige, dass der heutige, auf dem Energy-Only-Markt basierende, Mechanismus langfristig nicht unbedingt zielführend sei. "Er bietet kaum Anreize, heute in Kraftwerke zu investieren, die vielleicht erst in einigen Jahren nach dem vollständigen Ausstieg aus der Steinkohle- und dem überwiegenden Ausstieg aus der Braunkohleverstromung erforderlich sind", so Dirk Biermann, Geschäftsführer Märkte und Systembetrieb bei 50Hertz.

June 18, 2021 06:04 ET (10:04 GMT)