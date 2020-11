50Hertz testet Netzintegration von E-Autos mit VW-Bosch-Tochter

BERLIN (Dow Jones)--In einem gemeinsamen Projekt testen der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, die Stromnetz Berlin und Elli, ein Tochterunternehmen der Volkswagen AG und Robert Bosch, die Integration von Elektrofahrzeugen. Die Partner prüfen, wie E-Autos für das elektrische System genutzt werden können und welcher Datenaustausch dafür notwendig ist. Die Laufzeit des Projektes beträgt 18 Monate.

Die Unternehmen erklärten, in Zukunft sei auch eine Rückspeisung von Strom aus Autobatterien in die öffentlichen Stromnetze denkbar. Das ist etwa dann nötig, wenn zeitweise nicht ausreichend Ökostrom zur Deckung der Nachfrage Verfügung steht. Um E-Autos derart nutzen zu können, sind aber digitale Messsysteme in Verbindung mit sogenannten Smart Meter Gateways (SMGW) und Steuerungseinrichtungen wichtig. Auch diese sollen nun getestet werden.

November 20, 2020

