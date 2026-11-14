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50Hertz warnt vor Engpässen bei Industrie-Netzanschlüssen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz warnt vor Engpässen bei Netzanschlüssen für neue Industriebetriebe durch den Boom bei Großbatteriespeichern. "Industriebetriebe fallen häufig hinten runter, weil sie ihren künftigen Bedarf teils noch gar nicht kennen", sagte 50Hertz-Chef Stefan Kapferer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Gefahr bestehe, dass Speicherprojekte zwar Netzanschlüsse reservierten, letztlich aber gar nicht umgesetzt würden. Dadurch könnten Anschlüsse für neue Industrieansiedlungen insbesondere in Ostdeutschland jahrelang fehlen.

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Allein bei 50Hertz lägen derzeit rund 160 Anträge für Batteriespeicherprojekte mit hohem Reifegrad vor, sagte Kapferer. Deutschlandweit hätten Netzbetreiber bereits Anschlussleistungen von mehr als 100 Gigawatt zugesagt. Zum Vergleich: Die maximale Stromnachfrage in Deutschland liegt bei etwa 80 Gigawatt.

Kapferer forderte eine Änderung der gesetzlichen Vorgaben, um Industriebetriebe bei der Vergabe von Netzanschlüssen bevorzugen zu können. "Wir müssen die Notbremse ziehen", sagte er. Die Bundesregierung müsse rasch im geplanten Netzpaket gegensteuern./lig/DP/he

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