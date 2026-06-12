51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beim Umsatz wurden 31,3 Millionen USD gegenüber 18,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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