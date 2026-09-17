51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) hat am 15.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs) Aktie News
51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.