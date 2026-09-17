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51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs)
9.40 EUR 0.55 EUR 6.21 %
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51Talk Online Education Group (A) (spons ADRs) hat am 15.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 32,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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