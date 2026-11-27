55 North Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
55 North Gold hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf 55 North Gold
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 55 North Gold
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen