5608 Corona-Neuinfektionen und 175 neue Todesfälle gemeldet

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Asiens Börsen gewinnen -- Silberpreis weiter im Höhenflug -- Stabilus legt dank Automarkt-Erholung zu -- Sartorius, Infineon, Ryanair, Deutsche Bank, Commerzbank, MTU im Fokus

thyssenkrupp: Erste Anzeichen einer Erholung im Auftaktquartal. Noch 8 statt 50: Robinhood schränkt weiter Handel mit GameStop-Aktien ein. Auto1 kommt offenbar am oberen Ende der Spanne. ASOS übernimmt Topshop und weitere Marken. BP verkauft Anteil an Gasfeld in Oman. Clariant-Präsident Kottmann gibt Amt ab. Conti-Betriebsrat will Dividenden-Verzicht und 'belastbare Antworten'.