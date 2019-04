5G-Auktion über 5-Milliarden-Marke - Ende nicht absehbar

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der 5G-Frequenzversteigerung wird der Bund womöglich doch mehr erlösen als zunächst erwartet. Bis zum Mittwochnachmittag trieben die vier Auktionsteilnehmer die Gebote auf insgesamt knapp über 5 Milliarden Euro in die Höhe, wie aus einer Zwischenmitteilung der Bundesnetzagentur als Veranstalterin der Auktion hervorgeht. Dies entspricht dem Erlös der Frequenzauktion von 2015. Mit mehr hatten Beobachter im Vorfeld nicht gerechnet.

Vor allem die beiden Platzhirsche Deutsche Telekom und Vodafone lieferten sich zuletzt einen Schlagabtausch und trieben die Preise in die Höhe. Nach der 167. Runde haben sie mit 13 und 10 Höchstgeboten die Nase vorn. 1&1 Drillisch und O2 Telefonica kämen nach aktuellem Stand auf 8 und 7 Frequenzblöcke.

Ein kurzfristiges Ende der Versteigerung ist derzeit nicht in Sicht. Für drei Frequenzblöcke wurden Höchstgebote zurückgezogen, und neue liegen noch nicht vor.

Die Auktion hatte am 19. März begonnen, allerdings bereits Anfang vergangener Woche derart an Dynamik verloren, dass eine schnelles Ende nahe schien. An der Börse ging daraufhin die Hoffnungen um, dass Netzbetreiber günstig an die Lizenzen kommen würden. Jetzt steht zu befürchten, dass sie deutlich teurer werden und die Investitionsmöglichkeiten der Netzbetreiber einschränken.

Telekom-Chef Timotheus Höttges kritisierte die teure Auktion. Die Telekom müsse mitsteigern, wolle sie zukunftsfähig bleiben, sagte er laut Nachrichtenagentur Reuters auf der Technologiekonferenz Hub.Berlin. Das Geld fehle aber letztlich bei den Funkmasten. Die steigenden Offerten seien "nur noch gut für den Finanzminister".

Insgesamt werden Lizenzen für 41 Frequenzblöcke mit einer Laufzeit bis 2040 versteigert. Sie werden die Basis für die Mobilfunknetze nach dem neuen Standard 5G sein, der im Hinblick auf übertragene Datenmengen und Reaktionsgeschwindigkeit völlig neue Möglichkeiten eröffnet.

