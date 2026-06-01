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600 Beschäftigte bei Molkereiunternehmen Arla Foods zu Warnstreik aufgerufen

11.06.26 21:23 Uhr

PRONSFELD (dpa-AFX) - Etwa 600 Produktions-Beschäftigte des Molkereiunternehmens Arla Foods am Standort Pronsfeld in der Eifel sind am Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) weiter mitteilte, wird sich auch die kürzlich abgespaltene Logistik mit einem Solidaritätsstreik beteiligen.

Hintergrund des Warnstreiks sind laufende Tarifverhandlungen. Die Molkereiunternehmen Arla Foods und Deutsches Milchkontor (DMK) haben kürzlich ihre Fusion offiziell vollzogen.

Damit sei Arla auf dem Weg, Europas größte Molkerei zu werden, schreibt die Gewerkschaft. Trotz "blendender Zahlen einerseits und einer wieder höher werden Inflation" habe die Arbeitgeberseite in der ersten Verhandlungsrunde eine Erhöhung von 2,3 Prozent für ein Jahr angeboten. Die NGG fordert eine Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent und mindestens um 275 Euro./wem/DP/men