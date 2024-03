600 Millionen Euro

Die Commerzbank hat ihr am 10. Januar begonnenes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.

Wie die Bank mitteilte, hat sie in dem Zeitraum 55,5 Millionen eigene Aktien wie geplant im Volumen von 600 Millionen Euro zurückgekauft. Das entspricht einem Anteil von 4,48 Prozent am Grundkapital der Bank. Das Programm ergänzt die angekündigte Dividendenzahlung von 35 Cent je Aktie für 2023. Damit wird die Bank insgesamt rund 1 Milliarde Euro an die Aktionäre zurückgeben.

Im XETRA-Handel notiert die Commerzbank-Aktie zeitweise 0,23 Prozent höher bei 10,92 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)