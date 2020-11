BBVA verkauft US-Geschäft für rund zehn Milliarden Euro an PNC

Aktien in diesem Artikel

Mit der Übernahme der 637 BBVA -Filialen unter anderem in Alabama, Arizona, Colorado, Florida, New Mexiko, Kalifornien und Texas werde die Präsenz in den wichtigsten Staaten des Landes deutlich erhöht, teilte die US-Bank PNC Financial Services Group am Montag in Pittsburgh mit. Der Kaufpreis werde bar bezahlt.

/zb/stk

MADRID (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com