Heute im Fokus

DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen -- GRENKE offen für neues Franchisemodell -- Zalando hebt Ausblick an -- Allianz, Global Fashion Group, AMD im Fokus

Großbritannien: Wirtschaft wächst vierten Monat in Folge. HSBC will Trinkaus-Restaktionäre abfinden. Huawei-Stammkunde Proximus wählt Ericsson für 5G-Kernnetz in Belgien. HOCHTIEF-Tochter CIMIC hofft auf viele Aufträge aus Corona-Konjunkturpaketen. Compleo bietet bei IPO Aktien für 44 bis 59 Euro an. US-Regierung will einstweilige Verfügung gegen TikTok-Stopp kippen.