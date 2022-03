Siemens Energy-Aktie im Plus: Siemens Energy erhält Zuschlag für chinesische Turbinenaufträge

Kunden seien die Guangdong Energy Group Co Ltd und die Shenzhen Energy Group Co Ltd, wie das Unternehmen mitteilte. Im Rahmen der Vereinbarung mit Guangdong Energy wird Siemens Energy einen 675-MW-Kombikraftwerksblock sowie einen langfristigen Wartungsservice für die Anlage in Guangzhou liefern. Das bestehende Kohlekraftwerk wird in ein modernes Gaskraftwerk umgewandelt. Die Vereinbarung mit Shenzhen Energy umfasst die Lieferung von drei Kombikraftwerksblöcken der H-Klasse für das Phase-II-Projekt im Kraftwerk Dongbu und das Modernisierungsprojekt im Kraftwerk Mawan. Finanzielle Details der Aufträge wurden nicht genannt.

Siemens Energy-Aktien verteuern sich via XETRA zeitweise um 0,97 Prozent auf 20,76 Euro.

