75 Euro für WM-Kindertrikot - Union kritisiert Adidas

BERLIN (dpa-AFX) - Rund zwei Wochen vor der Fußballweltmeisterschaft fordern Unionspolitiker den Sportartikelhersteller adidas auf, Kindertrikots günstiger anzubieten. Stephan Mayer, sportpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, sagte der "Rheinischen Post" 75 Euro für ein Kindertrikot seien für viele Familien "eine enorme finanzielle Herausforderung". "Gerade hier würde ich mir wünschen, dass Adidas eine Möglichkeit findet, zumindest diese Trikots deutlich günstiger anzubieten."

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Zwar habe die Politik auf die Preisgestaltung keinen Einfluss, der CSU-Politiker sagte aber: "Wir alle wollen, dass die Fußballnationalmannschaft auch bei den Kindern viele Fans hat; dafür müssen diese sich auch mit dem Team identifizieren können, und hierzu gehört das Trikot."

Der Vize-Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Jens Lehmann, verwies auf die hohe Nachfrage bei den Trikots. "Solange sich daran nichts ändert, wird es vermutlich auch kein Umdenken bei den Herstellern geben", sagte der CDU-Politiker der Zeitung. Am Ende müssten "DFB und Hersteller selbst darauf achten, ihre Fans nicht durch eine überzogene Preispolitik zu entfremden", sagte Lehmann.

Vorerst letztes Trikot von Adidas

Die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. Die WM-Trikots sind die vorerst letzten von Adidas für die Nationalmannschaft. Denn der Ausrüstervertrag zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Hersteller endet nach mehr als 70 Jahren. Ab 2027 übernimmt der US-Sportartikelhersteller Nike die Ausrüstung der deutschen Elf.

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Passend zum Austragungsort wurden das Heim- und das Auswärtstrikot der letzten in den USA stattfindenden Weltmeisterschaft 1994 neu aufgelegt. Auch weitere Trikots von sportlichen Erfolgen der deutschen Mannschaft erleben ein Revival, wie Adidas mitteilte.

Während ein Kindertrikot mindestens 75 Euro bei dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach bei Nürnberg kostet, beginnen die Preise für Erwachsenentrikots bei 100 Euro./vrb/DP/zb